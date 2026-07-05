CorFio: “Paratici e Grosso stregati da Oulai. L’ostacolo che frena il suo arrivo”

Fabio Paratici continua a seguire giocatori con certe caratteristiche sopratutto fisiche. In quest'ottica rientra anche il profilo di Cristo Inao Oulai del Trabzonspor, anche se il club viola ha smentito l'interesse. Il centrocampista ivoriano, protagonista di un ottimo Mondiale, piace per aggressività, corsa e qualità tecnica, ma la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Un altro obiettivo resta Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo che abbina una struttura fisica important e, grazie ai suoi 191 centimetri, a buone qualità tecniche. Il norvegese rappresenta il prototipo di giocatore che la dirigenza viola vuole inserire nella rosa di Fabio Grosso.

L'idea di Fabio Paratici è quella di seguire il modello del calcio moderno: puntare su giovani di talento, atleticamente forti e capaci di garantire intensità per tutta la partita. Una strategia ambiziosa che la Fiorentina sta cercando di trasformare in realtà attraverso le prossime operazioni di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.