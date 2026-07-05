Thorstvedt e Koleosho, Nazione: “Ecco cosa manca per chiudere i 2 colpi”

Procede con fiducia anche la trattativa per Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese ha già espresso il proprio gradimento

Redazione VN 5 luglio - 06:42

La Fiorentina si prepara a vivere una settimana decisiva sul mercato, con l'obiettivo di chiudere l'operazione che porterà Luca Koleosho in viola. È previsto un nuovo contatto con il Burnley per definire l'intesa sulla base di 11 milioni di euro più bonus. L'esterno offensivo avrebbe ormai dato il suo assenso al progetto tecnico di Fabio Grosso e, se tutto andrà come previsto, sarà a disposizione fin dal primo giorno di ritiro.

Procede con fiducia anche la trattativa per Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Firenze e resta in attesa dell'accordo definitivo tra Fiorentina e Sassuolo. I viola stanno lavorando per abbassare la richiesta economica degli emiliani, valutata intorno ai 15 milioni di euro, anche attraverso l'inserimento di una contropartita tecnica, pur sapendo che questo può rallentare i tempi della negoziazione.

Nonostante ciò, in casa viola filtra ottimismo. La società non ha particolare fretta di chiudere l'operazione, anche perché Thorstvedt, impegnato con la Norvegia al Mondiale, avrà comunque diritto a un periodo di vacanza prima di aggregarsi al nuovo gruppo di Fabio Grosso. Lo scrive la Nazione.