La Fiorentina insiste per Christ Inao Oulai, il talento classe 2006 che ha letteralmente stregato, spiega il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza viola. Nonostante la folta concorrenza e una richiesta del Trabzonspor che oscilla tra i 23 e i 25 milioni di euro, il club viola considera il centrocampista ventenne un profilo di grandissima prospettiva. Oulai si inserisce così in cima alla lista dei desideri di mercato della società, accanto a nomi come Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Avanti tutta per Oulai. Di Marzio: contatti col Trabzonspor, Fiorentina stregata
calciomercato
Avanti tutta per Oulai. Di Marzio: contatti col Trabzonspor, Fiorentina stregata
La Fiorentina continua il pressing per tentare di portare Oulai a Firenze. la valutazione spaventa, ma i viola ci provano
Ormai diventato un pilastro della propria nazionale, con cui è sceso in campo stabilmente durante la rassegna iridata, Oulai è considerato uno dei massimi talenti del calcio africano. la Fiorentina sta proseguendo nei contatti coi turchi per provare a portarlo in riva all'Arno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA