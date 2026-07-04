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Avanti tutta per Oulai. Di Marzio: contatti col Trabzonspor, Fiorentina stregata

Avanti tutta per Oulai. Di Marzio: contatti col Trabzonspor, Fiorentina stregata - immagine 1
La Fiorentina continua il pressing per tentare di portare Oulai a Firenze. la valutazione spaventa, ma i viola ci provano
Redazione VN

La Fiorentina insiste per Christ Inao Oulai, il talento classe 2006 che ha letteralmente stregato, spiega il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza viola. Nonostante la folta concorrenza e una richiesta del Trabzonspor che oscilla tra i 23 e i 25 milioni di euro, il club viola considera il centrocampista ventenne un profilo di grandissima prospettiva. Oulai si inserisce così in cima alla lista dei desideri di mercato della società, accanto a nomi come Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt.

Ormai diventato un pilastro della propria nazionale, con cui è sceso in campo stabilmente durante la rassegna iridata, Oulai è considerato uno dei massimi talenti del calcio africano. la Fiorentina sta proseguendo nei contatti coi turchi per provare a portarlo in riva all'Arno.

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