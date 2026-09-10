I cambi di formazione di Paolo Vanoli per la sfida con il Venezia
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Contro il Venezia Paolo Vanoli si affiderà alla vecchia guardia. Oltre a rivoluzionare completamente la difesa ci saranno altre novità- Con Fagioli regista e Ndour una delle due mezzali, Brescianini è pronto a prendersi il posto di Atta che non è ancora fisicamente al 100 per cento.
Con l'inserimento poi di Dodò, Pongracic e Ranieri sarebbero ben sette gli eredi dal Vanoli-1 al Vanoli-2. Tutti quelli possibili in questo momento. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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