Nel suo secondo mandato Paolo Vanoli si affida al gruppo di giocatori presenti anche la passata stagione per creare un’identità di squadra. Togliendo i portieri De Gea, Christensen e Lezzerini sono sette i giocatori di movimento che l'ex Torino conosce già (tra questi anche l'infortunato Parisi).

Uno dei punti deboli della Fiorentina in questo avvio è stata la difesa, perciò Vanoli ripartirà dagli elementi che conosce, vale a dire Dodò, Pongracic e Ranieri. Con uno tra Valdepenas e Joao Mario a sinistra a completare il reparto. Sarebbe la quarta coppia differente lì nel mezzo: Dragusin-Ranieri a Roma, Dragusin-Pongracic contro il Frosinone, Dragusin-Viery contro il Torino, tutte e tre con rendimento deficitario. E adesso ovviamente si cambia ancora.

Vanoli inizierà a lavorare proprio dalla difesa che, con 9 gol subiti, è la peggiore del campionato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.