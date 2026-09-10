Paolo Vanoli ha messo mano al reparto difensivo cambiando nuovamente gli interpreti centrali
VIDEO VN - Pistocchi: "Rosa attuale migliore di quella dell'anno scorso? Per ora no"
Nel suo secondo mandato Paolo Vanoli si affida al gruppo di giocatori presenti anche la passata stagione per creare un’identità di squadra. Togliendo i portieri De Gea, Christensen e Lezzerini sono sette i giocatori di movimento che l'ex Torino conosce già (tra questi anche l'infortunato Parisi).
Uno dei punti deboli della Fiorentina in questo avvio è stata la difesa, perciò Vanoli ripartirà dagli elementi che conosce, vale a dire Dodò, Pongracic e Ranieri. Con uno tra Valdepenas e Joao Mario a sinistra a completare il reparto. Sarebbe la quarta coppia differente lì nel mezzo: Dragusin-Ranieri a Roma, Dragusin-Pongracic contro il Frosinone, Dragusin-Viery contro il Torino, tutte e tre con rendimento deficitario. E adesso ovviamente si cambia ancora.
Vanoli inizierà a lavorare proprio dalla difesa che, con 9 gol subiti, è la peggiore del campionato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA