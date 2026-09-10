La Fiorentina ha deciso: prenderà provvedimenti contro Fabio Grosso dopo l'interruzione del rapporto. Uno scenario già visto a Firenze con Gattuso (durato 23 giorni), Palladino (dimessosi dopo aver programmato la stagione successiva) e Pioli (esonerato perché davanti ai risultati non ha voluto dimettersi).

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha parlato della situazione:

Non si può generalizzare e dare colpe alla Fiorentina se le cose sono andate così perché sono tutti casi diversi l'uno dall'altro. Spesso dipende anche dal rapporto che uno instaura con la città e i tifosi. Di certo allenare a Firenze è senz'altro difficile.

Ulivieri ha poi continuato su Grosso: "Non pensavo si potesse arrivare a questo anche se non sono riuscito a parlare con il tecnico, pur avendoci provato per il ruolo che rivesto, e e mi baso su quanto letto in queste ore. Certo è che come associazione siamo pronti a dargli un sostegno e se necessario anche un’assistenza legale visto che abbiamo un ufficio apposito". Lo riporta Il Corriere Fiorentino.