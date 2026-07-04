Thorstvedt-Fiorentina si farà. La posizione dei club e cosa manca per chiudere

Trattativa calda tra Fiorentina e Sassuolo per Thorstvedt: si punta allo scambio con Sohm, ma i viola aspettano la fine del Mondiale

Filippo Caroli Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 12:02)

La sensazione è che sia solamente questione di tempo (o poco più) per vedere Kristian Thorstvedt con la maglia della Fiorentina. Per carità, le vie del mercato sono infinite e forse a Firenze più che altrove non si può mai star tranquilli finche non ci sono le firme (Milinkovic-Savic, Berbatov...), e a volte anche dopo (ricordate Junior Traoré?). Ma la dirigenza viola è fortemente fiduciosa che la fumata bianca possa arrivare anche in tempi relativamente brevi.

Tutto converge — Perché la Fiorentina vuole Thorstvedt e Thorstvedt vuole la Fiorentina. Il norvegese, il cui contratto col Sassuolo è in scadenza nel 2027, ha da tempo fatto sapere i neroverdi di voler cambiare aria nella prossima stagione e i colloqui per il rinnovo non sono mai decollati. La Fiorentina, dal canto suo, segue da tempo il giocatore, vero e proprio pupillo di Fabio Grosso, ed è pronta all'affondo decisivo. Paratici e Goretti hanno ottimi uffici con la dirigenza emiliana e i dialoghi sono costanti e, soprattutto, proficui.

Idea contropartita — L'unico scoglio resta la valutazione del cartellino. Il Sassuolo valuta il suo centrocampista tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma la Fiorentina è convinta di poter far leva proprio su quella scadenza contrattuale fissata al 2027. Per abbassare le pretese economiche, i viola sono pronti a mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita agli emiliani: il profilo è quello di Simon Sohm. L'idea di Paratici sarebbe quella di intavolare uno scambio alla pari, mentre il Sassuolo vorrebbe anche un conguaglio economico a proprio favore. Distanze normali in questa fase della sessione, tanto che le parti si riaggiorneranno a breve con una certezza comune: la volontà reciproca di arrivare a dama c'è tutta.

Prima la Norvegia — Una trattativa che viaggia spedita, ma senza frenesia. Anche perché la Fiorentina, per garantire la massima serenità al ragazzo, ha già scelto la propria strategia temporale: l'affondo finale e le firme arriveranno solamente dopo che la Norvegia avrà terminato la sua avventura al Mondiale. Ancora un po' di pazienza, dunque, ma la strada sembra ormai tracciata.