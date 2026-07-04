La sensazione è che sia solamente questione di tempo (o poco più) per vedere Kristian Thorstvedt con la maglia della Fiorentina. Per carità, le vie del mercato sono infinite e forse a Firenze più che altrove non si può mai star tranquilli finche non ci sono le firme (Milinkovic-Savic, Berbatov...), e a volte anche dopo (ricordate Junior Traoré?). Ma la dirigenza viola è fortemente fiduciosa che la fumata bianca possa arrivare anche in tempi relativamente brevi.
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Thorstvedt-Fiorentina si farà. La posizione dei club e cosa manca per chiudere
Tutto converge—
Perché la Fiorentina vuole Thorstvedt e Thorstvedt vuole la Fiorentina. Il norvegese, il cui contratto col Sassuolo è in scadenza nel 2027, ha da tempo fatto sapere i neroverdi di voler cambiare aria nella prossima stagione e i colloqui per il rinnovo non sono mai decollati. La Fiorentina, dal canto suo, segue da tempo il giocatore, vero e proprio pupillo di Fabio Grosso, ed è pronta all'affondo decisivo. Paratici e Goretti hanno ottimi uffici con la dirigenza emiliana e i dialoghi sono costanti e, soprattutto, proficui.
Idea contropartita—
L'unico scoglio resta la valutazione del cartellino. Il Sassuolo valuta il suo centrocampista tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma la Fiorentina è convinta di poter far leva proprio su quella scadenza contrattuale fissata al 2027. Per abbassare le pretese economiche, i viola sono pronti a mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita agli emiliani: il profilo è quello di Simon Sohm. L'idea di Paratici sarebbe quella di intavolare uno scambio alla pari, mentre il Sassuolo vorrebbe anche un conguaglio economico a proprio favore. Distanze normali in questa fase della sessione, tanto che le parti si riaggiorneranno a breve con una certezza comune: la volontà reciproca di arrivare a dama c'è tutta.
Prima la Norvegia—
Una trattativa che viaggia spedita, ma senza frenesia. Anche perché la Fiorentina, per garantire la massima serenità al ragazzo, ha già scelto la propria strategia temporale: l'affondo finale e le firme arriveranno solamente dopo che la Norvegia avrà terminato la sua avventura al Mondiale. Ancora un po' di pazienza, dunque, ma la strada sembra ormai tracciata.
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