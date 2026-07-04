A margine dell'eleiminazione della sua Australia per mano dell'Egitto, l'esterno del Sassuolo Cristian Volpato ha parlato in zona mista a poposito del suo futuro. Le sue parole riprese da Flashscore:
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Volpato ammicca alla Fiorentina: “Tanti motivi per sceglierla. È una big”
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Volpato ammicca alla Fiorentina: “Tanti motivi per sceglierla. È una big”
Volpato strizza l'occhio alla Fiorentina a margine dell'eliminazione della sua Australia dal mondiale americano
Adesso andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto. Poi ci penseremo. I miei agenti si occuperanno di queste cose e io mi fido di loro. Viola? La Fiorentina è una grande squadra. Hanno avuto un anno un po' difficile, ma i giocatori ci sono, il Viola Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l’allenatore. Tanti motivi per sceglierla? Sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso
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