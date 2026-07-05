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Non solo Koleosho, Gazzetta: “Tutti gli esterni che piacciono a Fabio Paratici”

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Da domani ogni giorno è buono per definire l'affare Koleosho che la Fiorentina aveva messo nel mirino da tempo
Redazione VN

Da domani ogni giorno è buono per definire l'affare Koleosho che la Fiorentina aveva messo nel mirino da tempo e per il quale è già stata fatta un'offerta ufficiale. sugli 11 milioni al Burnley che ne detiene il cartellino.

L'intenzione sarebbe quella di consegnare a Fabio Grosso il giocatore già per la prima parte del ritiro al Rocco B Commisso Viola Park (dal 13 al 23 luglio con allenamenti a porte aperte nel pomeriggio), ma ancora ci sono alcuni passi da fare. Luca Koleosho é solo il primo degli esterni d'attacco da mettere in rosa perché serviranno altri tre uomini in quel reparto e le attenzioni vanno ancora a Volpato che Grosso ha allenato al Sassuolo.

Con i neroverdi fra l'altro i viola stanno parlando anche di Thorstvedt per il centrocampo e il tavolo della trattativa si potrebbe così allargare. Cristian Volpato, dopo l'eliminazione dal Mondiale con la sua Australia contro l'Egitto ha strizzato l'occhio al futuro: «La Fiorentina è una grande squadra e conosco pure il tecnico. Tanti motivi per sceglierla? Sì, ma ora vado in vacanza e stacco per un po'». Da non dimenticare l'interesse pure per Cancellieri della Lazio e per Bakayoko del Lipsia anche se il costo elevato del cartellino (indicativamente sui 20 milioni) potrebbe diventare un ostacolo nel prosieguo della trattativa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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