CorFio: “Ecco con che criterio Paratici sta scegliendo i terzini viola”

La Fiorentina sta costruendo una squadra sempre più fisica e intensa, seguendo le richieste del calcio moderno

Redazione VN 5 luglio - 07:03

La Fiorentina sta costruendo una squadra sempre più fisica e intensa, seguendo le richieste del calcio moderno. Il direttore sportivo Fabio Paratici punta su giocatori capaci di garantire corsa, aggressività, ritmo elevato e forza nei duelli, senza trascurare l'importanza delle palle inattive, spesso decisive nel campionato italiano.

Analizzando la rosa, Paratici ha individuato una carenza di struttura fisica, soprattutto in difesa e a centrocampo. Per questo è arrivato Viery, difensore brasiliano di 187 centimetri e con una notevole presenza atletica, caratteristiche che aggiungono forza a un reparto già dotato di buona statura ma meno strutturato dal punto di vista muscolare.

Anche per le corsie laterali la linea è chiara. In caso di addio di Dodò e Gosens, la Fiorentina cercherà esterni atletici e resistenti: tra i profili seguiti ci sono Oso del Siviglia, apprezzato per la grande capacità di coprire tutta la fascia, Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid, alto quasi un metro e novanta, e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, 22 anni, che unisce forza fisica e spinta sulla fascia destra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.