Intreccio di mercato tra Fiorentina, Lazio e Sassuolo. Il club biancoceleste sta cercando una soluzione in attacco che potrebbe ricadere sul profilo di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riporta Tmw, nei prossimi giorni potrebbe avvenire un incontro tra l'entourage del giocatore e la società.
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Intreccio di mercato: Lazio su Pinamonti, la Fiorentina resta alla finestra
L'attaccante Andrea Pinamonti è al centro di un intreccio di mercato che coinvolge Lazio, Fiorentina e Sassuolo
La Lazio aveva sondato anche Roberto Piccoli che può partire solo in prestito a causa della situazione finanziaria della Fiorentina. Dal canto suo il club viola tiene sotto osservazione proprio Pinamonti, in scadenza con il Sassuolo, come eventuale alternativa in attacco.
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