Lorenzo Amatucci si guarda intorno dopo l'esperienza al Las Palmas. Il centrocampista classe 2004, reduce dal prestito in Spagna, ha diversi occhi addosso sia dalla Liga che dall'Italia. Alaves e Levante gli hanno messo gli occhi addosso viste le sue buone prestazioni, ma occhio anche agli interessi dall'Italia.
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VIOLA NEWS calciomercato Il Torino su Amatucci, Tuttosport: “Ma l’offerta non convince i viola”
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Il Torino su Amatucci, Tuttosport: “Ma l’offerta non convince i viola”
Lorenzo Amatucci è un'idea del Torino. I granata vorrebbero un prestito, ma è una formula che non ha sponde nella Fiorentina.
L'offerta del Torino—
Secondo Tuttosport, il Torino sta monitorando il giocatore forte anche della sua conoscenza da parte di Petrachi. Il DS granata ha infatti incrociato Amatucci ai tempi della Salernitana e vorrebbe proporre alla Fiorentina un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Una formula che non ha trovato la sponda dei viola, che evidentemente vorrebbero invece cedere il calciatore a titolo definitivo. Al momento, quindi, un accordo non c'è.
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