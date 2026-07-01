Il Torino su Amatucci, Tuttosport: “Ma l’offerta non convince i viola”

Lorenzo Amatucci è un'idea del Torino. I granata vorrebbero un prestito, ma è una formula che non ha sponde nella Fiorentina.

Redazione VN 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 10:00)

Lorenzo Amatucci si guarda intorno dopo l'esperienza al Las Palmas. Il centrocampista classe 2004, reduce dal prestito in Spagna, ha diversi occhi addosso sia dalla Liga che dall'Italia. Alaves e Levante gli hanno messo gli occhi addosso viste le sue buone prestazioni, ma occhio anche agli interessi dall'Italia.

L'offerta del Torino — Secondo Tuttosport, il Torino sta monitorando il giocatore forte anche della sua conoscenza da parte di Petrachi. Il DS granata ha infatti incrociato Amatucci ai tempi della Salernitana e vorrebbe proporre alla Fiorentina un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Una formula che non ha trovato la sponda dei viola, che evidentemente vorrebbero invece cedere il calciatore a titolo definitivo. Al momento, quindi, un accordo non c'è.