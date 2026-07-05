Nei giorni scorsi si era parlato con una certa insistenza del possibile ritorno di Tommaso Rubino alla Carrarese. Il talentino di proprietà della Fiorentina, trequartista classe 2006, ha già assaggiato la Serie B proprio a Carrara nella scorsa stagione, collezionando un bottino prezioso di 26 presenze e 2 gol, e sembrava poter fare ritorno nella squadra toscana.
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Fiorentina, quale futuro per Rubino? Carrarese-Pafundi: si complica il bis
Nelle ultime ore, però, lo scenario è radicalmente cambiato. Il club dei marmi ha infatti affondato il colpo su un altro grandissimo talento del calcio italiano, coetaneo di Rubino ma con una storia (e un'esperienza internazionale) più ampia alle spalle: Simone Pafundi.
Strada chiusa per il Rubino bis?—
A sbloccare definitivamente la situazione in favore dell'ex Udinese è la presenza sulla panchina della Carrarese di Gabriele Cioffi. Il tecnico conosce benissimo Pafundi per averlo già allenato a Udine e spinge per riaverlo con sé. L'ipotesi di un arrivo in prestito di Pafundi, di fatto, rischia di escludere quasi matematicamente la candidatura di Rubino, poiché i due andrebbero a calpestarsi i piedi nello scacchiere tattico dei marmisti.
Quale futuro per il classe 2006?—
Con la pista Carrara che si complica maledettamente, per Rubino bisognerà adesso trovare un'alternativa. Difficile, se non impossibile, immaginare che Fabio Grosso decida di trattenerlo a Firenze in prima squadra per la prossima stagione: il ragazzo ha bisogno di giocare con continuità per non interrompere il suo percorso di crescita. La dirigenza della Fiorentina si metterà quindi subito al lavoro per scovare un altro club, preferibilmente in Serie B, che possa fare da sponda ideale per valorizzare il talento del proprio gioiellino.
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