Fiorentina, quale futuro per Rubino? Carrarese-Pafundi: si complica il bis

Nei giorni scorsi si era parlato con una certa insistenza del possibile ritorno di Tommaso Rubino alla Carrarese. Il talentino di proprietà della Fiorentina, trequartista classe 2006, ha già assaggiato la Serie B proprio a Carrara nella scorsa stagione, collezionando un bottino prezioso di 26 presenze e 2 gol, e sembrava poter fare ritorno nella squadra toscana.