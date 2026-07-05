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Ufficiale: Dumfries va al Real Madrid e lascia l’Inter, ecco l’annuncio

Ufficiale: Dumfries va al Real Madrid e lascia l’Inter, ecco l’annuncio - immagine 1
Altro colpo del Real Madrid di Mourinho. Ufficiale l'acquisto di Dumfries
Redazione VN

Il Real Madrid di Josè Mourinho punta a creare un Instant Team. I Blancos sono andati a cercare sul mercato dei profili esperti, come Denzel Dumfries. Il Real ha pagato la clausola rescissoria all'Inter, come annunciato ufficialmente nella mattinata di oggi:

"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C.F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria"

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