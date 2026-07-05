Il Real Madrid di Josè Mourinho punta a creare un Instant Team. I Blancos sono andati a cercare sul mercato dei profili esperti, come Denzel Dumfries. Il Real ha pagato la clausola rescissoria all'Inter, come annunciato ufficialmente nella mattinata di oggi:
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Ufficiale: Dumfries va al Real Madrid e lascia l’Inter, ecco l’annuncio
Altro colpo del Real Madrid di Mourinho. Ufficiale l'acquisto di Dumfries
"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C.F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria"
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