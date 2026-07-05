Che colpo per Italiano: il suo Besiktas ha l’accordo con l’Arsenal per Trossard

La campagna acquisti del Besiktas di Italiano inizia col piede giusto. I turchi hanno infatti chiuso un gran colpo, quello di Leandro Trossard . L'ala impegnata con il Belgio è da anni un protagonista in Premier, prima con il Brighton, poi con l'Arsenal.

Per Arteta è stato un vero jolly, in grado di giocare come esterno oppure anche da centravanti, una riserva di lusso. Il gol che ha regalato la Premier ai Gunners è stato il suo, contro il West Ham. Il Besiktas lo prende per 18 milioni più 2 di bonus, andando a rafforzare, e non di poco, il reparto offensivo. Trossard deve solo dare la sua ultima conferma una volta che il Mondiale del Belgio terminerà.