Koleosho si avvicina alla Fiorentina, ed intanto il Burnley cede un’altra ala

Luca Koleosho sembra avvicinarsi sempre di più alla Fiorentina. L'esterno azzurro non rientra nei piani del Burnley, e Fabio Paratici vuole regalarlo a Fabio Grosso. Intanto a Turf Moore c'è aria di rivoluzione, dopo la retrocessione. Il tecnico Scott Parker ha salutato, e così farà anche Jaidon Anthony, che gioca nelle stesse zone di campo di Koleosho. Il Brentford ha messo sul piatto 24 milioni, come riporta Fabrizio Romano. Anche la Fiorentina seguirà le Bees e darà l'accelerata decisiva nelle prossime ore?