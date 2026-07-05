Da Como: “Occhi su Dodò per la destra, rientra nell’idea di Fabregas”

Il Como vuole rinforzarsi in vista della sua prima partecipazione alla Champions League. L'acquisto giusto per la fascia destra sembrava Yan Couto, ma alla fine ci sono stati dei problemi con il Borussia Dortmund. Secondo la Provincia di Como, Dodò potrebbe diventare un'idea per Ludi e la dirigenza comasca. Dodò ha delle caratteristiche simili a Couto, adattabili al gioco di Fabregas, alla sua partenza da dietro.