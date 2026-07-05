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Che concorreza per Aranda: c’è anche l’Arsenal campione d’Inghilterra

Che concorreza per Aranda: c’è anche l’Arsenal campione d’Inghilterra - immagine 1
Aranda piace a molte squadre, tra cui la Fiorentina. Ma la concorrenza si fa agguerrita
Redazione VN

La Fiorentina di Paratici e Goretti guarda anche al mercato Sudamericano, in particolar modo quello argentino. Uno dei profili che piace è quello di Tomas Aranda, trequartista del Boca Juniors. Naturalmente la Fiorentina non è l'unica squadra a monitorare i progressi del ragazzo. Anche l'Arsenal di Mikel Arteta ha messo gli occhi su Aranda, come scrive El Transigente. I Gunners devono ancora decidere se presentare un'offerta al Boca. Il ragazzo ha una clausola da 15 milioni di euro, una cifra non proibitiva per un club come l'Arsenal.

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