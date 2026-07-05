Che concorreza per Aranda: c’è anche l’Arsenal campione d’Inghilterra

La Fiorentina di Paratici e Goretti guarda anche al mercato Sudamericano, in particolar modo quello argentino. Uno dei profili che piace è quello di Tomas Aranda, trequartista del Boca Juniors. Naturalmente la Fiorentina non è l'unica squadra a monitorare i progressi del ragazzo. Anche l'Arsenal di Mikel Arteta ha messo gli occhi su Aranda, come scrive El Transigente. I Gunners devono ancora decidere se presentare un'offerta al Boca. Il ragazzo ha una clausola da 15 milioni di euro, una cifra non proibitiva per un club come l'Arsenal.