La Fiorentina, nonostante la smentita del club, continua a seguire con interesse Inao Oulai. Il centrocampista classe 2000 piace tanto a Fabio Paratici, anche se il Trabzonspor chiede una cifra davvero importante.
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Gazzetta: “La Juventus sfida Paratici per Oulai”. Ma il Trabzonspor chiede parecchio
La Fiorentina, nonostante la smentita del club, continua a seguire con interesse Inao Oulai
Secondo la Gazzetta dello Sport, i turchi avrebbero rifiutati 25 milioni dal Brentford, chiedendo una cifra maggiore. Non a caso il club turco dovrà versare il 20% nelle casse del Bastia. La Fiorentina però, non è l'unico club interessato al giocatore.
Alla corsa si è iscritta anche la Juventus di Luciano Spalletti, alla ricerca di fisicità per il centrocampo. Insieme a lui, piace anche Kessie, altro giocatore seguito dalla Fiorentina in passato.
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