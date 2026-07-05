La Fiorentina accelera sul mercato per mettere a disposizione di Fabio Grosso una rosa sempre più definita già all'inizio del ritiro. Dopo l'acquisto già ufficializzato di Viery, la dirigenza viola è vicina a chiudere anche le operazioni per Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt.
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Repubblica: “La posizione della Fiorentina su Volpato e il suo arrivo”
Tra i nomi accostati alla Fiorentina c'è anche Cristian Volpato, che si è proposto ai viola ma, almeno al momento, non rappresenta una priorità
Il direttore sportivo Fabio Paratici, insieme all'area scouting, sta vivendo giorni particolarmente intensi, con l'obiettivo di completare diversi innesti prima dell'avvio ufficiale della nuova stagione.
Tra i nomi accostati alla Fiorentina c'è anche Cristian Volpato, che si è proposto ai viola ma, almeno al momento, non rappresenta una priorità nelle strategie di mercato del club. Lo scrive Repubblica.
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