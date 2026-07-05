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Repubblica: “La posizione della Fiorentina su Volpato e il suo arrivo”

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Tra i nomi accostati alla Fiorentina c'è anche Cristian Volpato, che si è proposto ai viola ma, almeno al momento, non rappresenta una priorità
Redazione VN

La Fiorentina accelera sul mercato per mettere a disposizione di Fabio Grosso una rosa sempre più definita già all'inizio del ritiro. Dopo l'acquisto già ufficializzato di Viery, la dirigenza viola è vicina a chiudere anche le operazioni per Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt.

Il direttore sportivo Fabio Paratici, insieme all'area scouting, sta vivendo giorni particolarmente intensi, con l'obiettivo di completare diversi innesti prima dell'avvio ufficiale della nuova stagione.

Tra i nomi accostati alla Fiorentina c'è anche Cristian Volpato, che si è proposto ai viola ma, almeno al momento, non rappresenta una priorità nelle strategie di mercato del club. Lo scrive Repubblica.

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