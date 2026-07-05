La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare gli esterni offensivi, con Fabio Paratici e Roberto Goretti impegnati ad approfondire diverse trattative. Tra i profili più apprezzati ci sono Johan Bakayoko, Edon Zhegrova e Noa Lang, tutti giocatori di esperienza internazionale.
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La Nazione
Esterni di livello, Nazione: “Le trattative della Fiorentina per le fasce”
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare gli esterni offensivi, con Fabio Paratici e Roberto Goretti impegnati
L'obiettivo della dirigenza viola è puntare su calciatori di qualità da rilanciare, capaci di aumentare il livello tecnico della squadra. L'ostacolo principale resta però rappresentato dagli ingaggi elevati richiesti da questi profili.
Nelle ultime ore era emerso anche il nome del giovane centrocampista classe 2006 Oulai, in forza al Trabzonspor, ma la Fiorentina ha smentito qualsiasi interesse per il talento africano. Lo scrive la Nazione.
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