Esterni di livello, Nazione: “Le trattative della Fiorentina per le fasce”

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare gli esterni offensivi, con Fabio Paratici e Roberto Goretti impegnati

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare gli esterni offensivi, con Fabio Paratici e Roberto Goretti impegnati ad approfondire diverse trattative. Tra i profili più apprezzati ci sono Johan Bakayoko, Edon Zhegrova e Noa Lang, tutti giocatori di esperienza internazionale.