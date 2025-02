M. Cioffi: “Palladino sta facendo una bella stagione. Zaniolo? Firenze è casa sua”

Zaniolo deve trovare la sua dimensione

Su Zaniolo, giocatore che ha allenato durante il suo periodo a Firenze ha detto: "Lui è nato nella Fiorentina, si è fatto tutta la trafila fino alla primavera. Lo allenai nell'under 17 dove fece una bellissima annata. Si trova in una dimensione buona e spero che possa trovare la tranquillità che ancora per il non ha trovato. Firenze è un po' la sua casa. Ha ritrovato anche amici come Ranieri e Kean. Auguro a Nicolò di trovare la stessa dimensione che ha trovato il suo amico Kean. Mi dispiace che Riccardo (Sottil) sia andato via. Il Milan è una bella opportunità quindi sono felice per lui, ci può stare che abbia fatto questa scelta. Luca (Ranieri) è un altro ragazzo nato nella Fiorentina sta facendo qualcosa di straordinario, sta ottenendo il massimo per le sue potenzialità ed è bello avere un capitano che riconosce il valore della maglia viola"