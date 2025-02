Poesio: “Ecco l’obiettivo della società viola. Col Verona in campo Kean e Zaniolo”

In questo momento del campionato si decidono tutte le posizioni. Le squadre che lottano per la salvezza cercano in tutti i modi di fare punti e lasciano pochissimi spazi alle big. La Fiorentina domani con il Verona dovrà portare a casa i tre punti, visto anche la peggior difesa del campionato della squadra di casa . Certo, se i viola scenderanno in campo come con il Como sarà dura. Sono molto curioso di vedere giocare Valentini . Raccontano che il suo impatto a Verona è stato molto buono. E' in prestito secco e credo che in questo senso sia stata fatta una buona operazione.

Hellas-Fiorentina

Domani tornerà Kean ed è una buonissima notizia, soprattutto perché per il gioco della Fiorentina è perfetto per l'ex attaccante della Juventus. Mi aspetto Zaniolo in campo, visto le assenze di Gud e Colpani. In più serviranno tanti giocatori in grado di saltare l'uomo e tirare da fuori area e Zaniolo ha tutte queste caratteristiche. In questo momento è difficile individuare l'obiettivo finale della Fiorentina. Le uscite dalla Champions di Juventus e Milan non aiuteranno la squadra di Palladino, perché entrambe avranno più energie per arrivare nelle prime quattro posizioni.