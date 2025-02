Edoardo Bove e quella speranza di tornare a giocare in Italia

Edoardo Bove, in un'intervista a Vanity Fair, racconta le emozioni vissute negli ultimi due mesi lontano dal calcio e la sua esperienza a Sanremo. Il centrocampista della Fiorentina non esclude di poter rimuovere il defibrillatore, confermando che i medici gli hanno prospettato questa possibilità. Inoltre, non esclude un futuro all’estero, affascinato dalla Premier League.

Ripensando all'incidente contro l’Inter, Bove ammette di aver inizialmente nascosto le proprie emozioni ma riconosce l'importanza della sua testimonianza. Determinato a tornare in campo, sottolinea che in altri paesi è possibile giocare con il defibrillatore e non vuole arrendersi. Spera anche in un ritorno in Nazionale, ma prima vuole chiarire le regole che lo riguardano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.