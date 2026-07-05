VN – Il Depor spinge per Amatucci. Le cifre ed i dettagli della proposta

Lorenzo Amatucci potrebbe proseguire la propria carriera ancora in Spagna. Il centrocampista viola ha brillato a Las Palmas, adattandosi alla perfezione al calcio spagnolo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Deportivo A Coruña (che ha cambiato nome, tornando al vecchio, senza la L), appena tornato in Liga, sta spingendo molto per Amatucci.