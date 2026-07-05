Lorenzo Amatucci potrebbe proseguire la propria carriera ancora in Spagna. Il centrocampista viola ha brillato a Las Palmas, adattandosi alla perfezione al calcio spagnolo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Deportivo A Coruña (che ha cambiato nome, tornando al vecchio, senza la L), appena tornato in Liga, sta spingendo molto per Amatucci.
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VN – Il Depor spinge per Amatucci. Le cifre ed i dettagli della proposta
Il Deportivo la Coruna fa sul serio per Amatucci, con una proposta concreta sul piatto
La proposta sul tavolo sarebbe un contratto di 4 anni al ragazzo, e 4 milioni alla Fiorentina. L'offerta proveniente dalla Galizia consentirebbe ad Amatucci di trovare spazio anche in Liga, dopo la stagione in Segunda Division.
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