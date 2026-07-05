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VN – Il Depor spinge per Amatucci. Le cifre ed i dettagli della proposta

Lorenzo Amatucci
Il Deportivo la Coruna fa sul serio per Amatucci, con una proposta concreta sul piatto
Nicolò Schira

Lorenzo Amatucci potrebbe proseguire la propria carriera ancora in Spagna. Il centrocampista viola ha brillato a Las Palmas, adattandosi alla perfezione al calcio spagnolo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Deportivo A Coruña (che ha cambiato nome, tornando al vecchio, senza la L), appena tornato in Liga, sta spingendo molto per Amatucci.

La proposta sul tavolo sarebbe un contratto di 4 anni al ragazzo, e 4 milioni alla Fiorentina. L'offerta proveniente dalla Galizia consentirebbe ad Amatucci di trovare spazio anche in Liga, dopo la stagione in Segunda Division.

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