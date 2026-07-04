Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Roggi: “Amatucci mi piace molto. Fazzini? Non deve essere un Kayode bis”

news viola

Roggi: “Amatucci mi piace molto. Fazzini? Non deve essere un Kayode bis”

Roggi
Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del mercato viola
Redazione VN

Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del mercato viola. Ecco le sue parole:

L'Italia ha ottimi giocatori, andrebbero solamente fatti giocare e valorizzarli. Fiorentina? Ha dato le chiavi a Paratici, ha grande esperienza e sistemerà le cose. Il settore giovanile viola è guidato da persone molto capaci, ogni anni tirano fuori qualche talento. Amatucci? Mi piace molto, anche se forse tornerà in Spagna. Non mi sbarazzerei di Fazzini come è stato fatto con Kayode, vanno fatti maturare in casa.

Leggi anche
Ferrara: “Paratici vuole far sul serio. Koleosho? Ha smesso di meditare”
Poesio: “La Fiorentina accelera sul mercato. Koleosho e Volpato? Nomi graditi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA