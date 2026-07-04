Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del mercato viola. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Roggi: “Amatucci mi piace molto. Fazzini? Non deve essere un Kayode bis”
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Roggi: “Amatucci mi piace molto. Fazzini? Non deve essere un Kayode bis”
Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del mercato viola
L'Italia ha ottimi giocatori, andrebbero solamente fatti giocare e valorizzarli. Fiorentina? Ha dato le chiavi a Paratici, ha grande esperienza e sistemerà le cose. Il settore giovanile viola è guidato da persone molto capaci, ogni anni tirano fuori qualche talento. Amatucci? Mi piace molto, anche se forse tornerà in Spagna. Non mi sbarazzerei di Fazzini come è stato fatto con Kayode, vanno fatti maturare in casa.
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