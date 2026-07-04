Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Ferrara: “Paratici vuole far sul serio. Koleosho? Ha smesso di meditare”
Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il mercato della Fiorentina
Il mercato è iniziato adesso, abbiamo già preso un difensore valido. Koleosho forse ha smesso di meditare e ha deciso di venire a Firenze. Paratici vuole fare veloce per dare la squadra a Grosso, investendo cifre giuste per giocatori che poi in futuro potranno esplodere. Il centenario si avvicina, e la Fiorentina non può portare in campo quelli che hanno fatto la storia senza aver fatto una squadra degna di Firenze. Fagioli? È un bel giocatore se viene messo in un contesto felice. È evidente che la Premier tiene in vita anche la Serie A, con la quantità di soldi che arrivano. Penso a Tonali, a Leoni, pagato davvero tanto, Calafiori...
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