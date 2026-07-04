Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervento ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Poesio: “La Fiorentina accelera sul mercato. Koleosho e Volpato? Nomi graditi”
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Poesio: “La Fiorentina accelera sul mercato. Koleosho e Volpato? Nomi graditi”
Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervento ai microfoni di Radio Bruno
Grosso ha bisogno di qualche esterno per iniziare a lavorare sul suo 4-3-3. La Fiorentina sta premendo sull'acceleratore, anche se il Mondiale per forza di cose rallenta i tempi. Più si spende adesso e più dovrai incassare dopo, anche se non ci sono molti giocatori con cui fare cassa. Dodò? Fino a un certo punto, perché ha un contratto in scadenza. Pongracic forse? Oppure una massa di tante piccole cessioni che ti possono creare un bel gruzzolo. Koleosho e Volpato? Sarebbero due esterni graditi, chi primo arriva primo alloggia non essendoci esterni in rosa. Creare una concorrenza sarebbe l'ideale. L'ex Paris è un giovane interessante, verrà preso per essere il titolare. Paratici? Serve tempo anche a lui, non sarà veloce. Vedremo i risultati del lavoro nell'estate del 2027
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