Enzo Baldini, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del mercato viola fatto da Fabio Paratici:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Baldini: “Il problema non è l’ingaggio di De Gea. Dodò non fa la differenza”
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Baldini: “Il problema non è l’ingaggio di De Gea. Dodò non fa la differenza”
Sono ottimista, l'inizio di mercato è buono: completamente diverso da quello di Pradé
Sono ottimista, l'inizio di mercato è buono: completamente diverso da quello di Pradé. Finalmente un nome che non conoscevamo. Mi aspetto un mercato pimpante, ma l'estate sarà lunga e ci vorrà pazienza. C'è da piazzare giocatori che hanno poco mercato.
Koleosho e Thorstvedt—
Koleosho mi piace, Baldini me ne ha parlato bene. Thorstvedt? Sono curioso di vedere come verrà impiegato. Se Grosso vuole giocare con il 4-3-3 non so come poterlo inserire e soprattutto al posto di chi. Ma se arriverà un motivo c'è.
De Gea—
Nessuno è incedibile, bisogna vedere le offerte. Ma non c'è tutta questa volontà di lasciare Firenze da parte del portiere. Se dovesse arrivare un'offerta intrigante può partire, c'è un bel giro di portieri. È vero che il suo ingaggio è pesante, ma lui gioca sempre. Il problema sono quei giocatori che torneranno a Firenze e non sono nel pensiero di Grosso.
Dodò—
Dodò è bravo, ma non fa la differenza. Sembra che tutti lo vogliano ma nessuno per ora si è mossa. Le squadre che gli girano intorno potrebbero essere interessate, ma non come titolare. Io lo venderei, la Fiorentina non può chiedere cifre importanti.
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