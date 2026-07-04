Alessandro Bocci, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato i nomi di mercato accostati alla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Koleosho deve migliorare un aspetto. Thorstvedt? Mi aspettavo altro”
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Bocci: “Koleosho deve migliorare un aspetto. Thorstvedt? Mi aspettavo altro”
Il commento di Alessandro Bocci al Pentasport di Radio Bruno sul mercato della Fiorentina
Koleosho lo considero un investimento interessante in prospettiva. Ci vorrà pazienza: è giovane, ma con grandi qualità. Fa tutta la fascia con spirito di sacrificio, ma deve migliorare tanto perché ha pochi gol nelle gambe. Gli esterni devono essere più determinanti: Se la coppia di esterni titolari è formata da Koleosho e Volpato ho perplessità. Prima di Volpato mi aspetto qualcuno che possa fare più la differenza.
Il centrocampo—
Thorstvedt mi piace, ma ne abbiamo tanti in quel ruolo. Mi sarei aspettato un centrocampista con altre caratteristiche: più fisico e bravo nella fase di contenimento.
Grosso e i singoli—
Magari Grosso, vedendo alcuni giocatori, può cambiare idea. Fazzini non lo cederei, magari Grosso a un certo punto potrebbe cambiare modulo. In questo caso alcuni giocatori come Gudmundsson e Fabbian potrebbero avere maggiore collocazione.
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