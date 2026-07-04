David Guetta, nel filo diretto del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi ricorrenti in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta: “Fagioli è sovrastimato. Gudmundsson non si rende conto di una cosa”
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Guetta: “Fagioli è sovrastimato. Gudmundsson non si rende conto di una cosa”
Il commento di David Guetta su alcuni temi legati alla Fiorentina
Amatucci? L'ho visto pochissimo, ma ci andrei molto cauto fidandomi del giudizio di Paratici e Grosso. Non mi sembra che molti giocatori ai margini della prima squadra, andando in giro, abbiano fatto cose stratosferiche.
Fagioli—
Fagioli è uno dei migliori giocatori della Fiorentina, ma è molto sovrastimato per quello che ha fatto. La prima parte del campionato è stata pessima. Ha avuto una quindicina di partite valide, ma non stratosferiche. Torreira ha giocato molto meglio di Fagioli. Se arrivasse un'offerta da 35/40 milioni la Fiorentina potrebbe cederlo. Ma è dal 2024 che lo stiamo aspettando. Non ho mai visto una continuità di rendimento ad alto livello. Mandragora ha fatto 7 gol e vale 10 milioni.
Il mercato—
La Fiorentina dovrà ridimensionarsi. Grandi colpi sul piano dei nomi non ci saranno. Qui entra in gioco l'abilità, ci sarà una squadra costruita con la testa da parte di Paratici e Grosso. Credo che ci voglia pazienza. Pinamonti potrebbe essere preso al posto di Piccoli. Esterni? Tra Volpato e Solomon non so cosa avrei scelto. L'israeliano qualcosa ci ha fatto vedere.
Gudmundsson—
Bisogna prendere atto della realtà, gli hai dato 20 mesi di continuità e non si è visto nulla. La Fiorentina è in credito con Gudmundsson che non si è reso conto della fiducia e della pazienza della società nei suoi confronti.
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