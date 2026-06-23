SONDAGGIO – Che fare con De Gea?

Il futuro del portiere spagnolo è in bilico. Pesando pro e contro, voi che fareste? Tenerlo a tutti i costi o meglio cambiare?

Il futuro di David De Gea è in bilico. Paratici e la Fiorentina stanno facendo valutazioni approfondite (anche) sul portiere. La necessità di rinnovare e, soprattutto, il peso dell'ingaggio dello spagnolo, potrebbero portare ad un addio. Dall'altro lato però De Gea è attualmente il capitano e uno dei giocatori più importanti della Fiorentina.