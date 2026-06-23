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La Nazione

Con Filippi, De Gea è più lontano. Nazione: “Cosa cambia e i nomi per la porta”

Con Filippi, De Gea è più lontano. Nazione: “Cosa cambia e i nomi per la porta” - immagine 1
Le indiscrezioni di mercato raccontano di un forte interesse per Christos Mandas della Lazio, De Gea verso l'addio
Redazione VN

La Fiorentina sta valutando un possibile cambio tra i pali in vista della prossima stagione. Le indiscrezioni di mercato raccontano di un forte interesse per Christos Mandas della Lazio, ma prima di affondare il colpo il club viola dovrà definire il futuro di David De Gea, trovando una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

De Gea

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A rafforzare questa ipotesi c'è l'arrivo del nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi, figura di grande esperienza scelta da Fabio Paratici e Fabio Grosso. Filippi rappresenta una nuova visione del ruolo e sarà chiamato a guidare una programmazione tecnica differente rispetto a quella dell'ultima stagione, costruita attorno a De Gea.

Mandas

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Per questo la Fiorentina ha già avviato contatti con la Lazio per capire costi e fattibilità dell'operazione Mandas. Sullo sfondo resta anche l'alternativa rappresentata da Wladimiro Falcone. L'affare per il portiere greco, però, non si preannuncia economico: la valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, anche se la trattativa potrebbe svilupparsi su una base leggermente inferiore, attorno ai 12 milioni. Lo scrive la Nazione. 

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