Con Filippi, De Gea è più lontano. Nazione: “Cosa cambia e i nomi per la porta”

La Fiorentina sta valutando un possibile cambio tra i pali in vista della prossima stagione. Le indiscrezioni di mercato raccontano di un forte interesse per Christos Mandas della Lazio, ma prima di affondare il colpo il club viola dovrà definire il futuro di David De Gea , trovando una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

De Gea

A rafforzare questa ipotesi c'è l'arrivo del nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi, figura di grande esperienza scelta da Fabio Paratici e Fabio Grosso. Filippi rappresenta una nuova visione del ruolo e sarà chiamato a guidare una programmazione tecnica differente rispetto a quella dell'ultima stagione, costruita attorno a De Gea.