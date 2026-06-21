I ricordi di Marchini: “Da bambino in Fiesole per Antognoni, da giornalista a Parma per Vanoli”

“Mi aspetto un grande lavoro da parte di Paratici perché le operazioni di mercato in un certo senso sono quasi l’ultima cosa in questo processo di riorganizzazione che sta attuando. Si parla di area scouting e di figure come il direttore del Viola Park, quindi sta facendo un lavoro dal basso. Già avere individuato l’allenatore è importante perché l‘ha scelto lui. E poi vediamo la squadra. Al di là di Kean, che io terrei perché la stagione scorsa ha fatto storia a sé per tutti quanti e quindi spero che lui possa tornare a esprimersi come nella stagione di Palladino, ci sono tanti rientri dai prestiti da valutare dal nuovo allenatore. In pratica va ricostruito l’undici titolare e, se Grosso partirà dal 4-3-3, individuare gli esterni giusti diventa fondamentale. Su Grosso il mancato entusiasmo dei tifosi è figlio di questa stagione, ma è meglio così se andiamo a vedere come è finita l’anno scorso con Pioli”.