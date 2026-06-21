Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa ventiquattresima puntata la nostra redazione ha contattato Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e giornalista de La Nazione.
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I ricordi di Marchini: “Da bambino in Fiesole per Antognoni, da giornalista a Parma per Vanoli”
Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?
“Mi aspetto un grande lavoro da parte di Paratici perché le operazioni di mercato in un certo senso sono quasi l’ultima cosa in questo processo di riorganizzazione che sta attuando. Si parla di area scouting e di figure come il direttore del Viola Park, quindi sta facendo un lavoro dal basso. Già avere individuato l’allenatore è importante perché l‘ha scelto lui. E poi vediamo la squadra. Al di là di Kean, che io terrei perché la stagione scorsa ha fatto storia a sé per tutti quanti e quindi spero che lui possa tornare a esprimersi come nella stagione di Palladino, ci sono tanti rientri dai prestiti da valutare dal nuovo allenatore. In pratica va ricostruito l’undici titolare e, se Grosso partirà dal 4-3-3, individuare gli esterni giusti diventa fondamentale. Su Grosso il mancato entusiasmo dei tifosi è figlio di questa stagione, ma è meglio così se andiamo a vedere come è finita l’anno scorso con Pioli”.
Il ricordo più bello?
“Da un punto di vista professionale per me è la vittoria a Parma per 1 a 0 col gol di Vanoli nella finale di andata della Coppa Italia nel 2001, perché è stata la prima partita da inviato de La Nazione. Da tifoso ce ne sono poi tanti altri, forse in assoluto il gol di Batistuta al Camp Nou al Barcellona o una partita del 1977, un Fiorentina-Verona visto dalla Curva Fiesole da tifoso. Ero un bambino, ma ricordo ancora la potenza del tiro di Antognoni che segnò il definitivo 2 a 1 e il boato della Curva”.
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