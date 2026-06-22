Luigi Turci, ex portiere e attuale allenatore, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Claudio Filippi, il nuovo acquisto viola per lo staff tecnico di Fabio Grosso. Le sue parole.
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Turci presenta Filippi: “Tra i migliori al mondo. Curioso di vederlo con De Gea”
Luigi Turci, ex portiere e attuale allenatore, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Claudio Filippi, il nuovo acquisto viola per lo staff tecnico di Fabio Grosso. Le sue parole. Al giorno d’oggi lo studio è...
Al giorno d'oggi lo studio è fondamentale, a 360°, perché il ruolo del portiere è stato iper sensibilizzato e iper responsabilizzato negli ultimi anni. E' diventato troppo importante. Essendo un ruolo specifico, necessita un lavoro altrettanto specifico.
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Su Filippi—
Filippi ha grandissima conoscenza ed esperienza, darà sicuramente un grande aiuto in questa annata. Il suo curriculum parla per lui. Ha un'esperienza tale che può veramente tener testa a chiunque. Ha allenatore portieri del calibro di Buffon e Maignan. E' bravo ad instaurare un rapporto umano, importante, con i portieri che allena. Se non c'è alla base un rapporto di un certo spessore si fa fatica anche a produrre qualcosa di più importante. E' tra i migliori al mondo anche per la sua proposta. A lui piace tanto la copertura degli spazi, il gioco con la palla. Sono curioso di come riuscirà, quest'anno, un fenomeno come De Gea, che ha una scuola del tutto diversa da quella italiana. Lo spagnolo non ha tutta questa propensione alla copertura degli spazi, perché è molto più forte nella copertura tra i pali. Vedremo come si troveranno su questo.
Su Paratici—
Con Paratici alla Sampdoria ci siamo sfiorati. Lui stava entrando e io finendo. È diventato un dirigente di tutto rispetto, cresciuto da un mostro sacro del settore come Marotta. La Fiorentina ha fatto un grandissimo colpo, mettendo la prima vera pietra per costruire una squadra e un club competitivo. Può ambiare ad una stagione di grande livello.
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