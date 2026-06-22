Filippi detta le regole per la porta, Nazione: “La Fiorentina valuta Falcone”

Con De Gea verso l'addio e Mandas che rappresenta la prima scelta, spunta un altro nome per la porta viola: Wladimiro Falcone

Secondo la Nazione, Fabio Paratici vuole cambiare portiere. Con De Gea verso l'addio e Mandas che rappresenta la prima scelta, spunta un altro nome per la porta viola: Wladimiro Falcone.

Falcone

Capitano del Lecce, classe ’95. Profilo più esperto, che ha sempre rimandato l’addio al club salentino. Contratto in scadenza nel 2028, è un profilo che la Fiorentina sta valutando.