Secondo la Nazione, Fabio Paratici vuole cambiare portiere. Con De Gea verso l'addio e Mandas che rappresenta la prima scelta, spunta un altro nome per la porta viola: Wladimiro Falcone.
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La Nazione
Filippi detta le regole per la porta, Nazione: “La Fiorentina valuta Falcone”
Con De Gea verso l'addio e Mandas che rappresenta la prima scelta, spunta un altro nome per la porta viola: Wladimiro Falcone
Falcone—
Capitano del Lecce, classe ’95. Profilo più esperto, che ha sempre rimandato l’addio al club salentino. Contratto in scadenza nel 2028, è un profilo che la Fiorentina sta valutando.
De Gea—
Di sicuro rimane confermata l’intenzione di un cambio fra i pali, che abbassi l’esborso per l’ingaggio e che porti a Firenze un profilo più giovane di De Gea, bravo a giocare con i piedi (LE PAROLE DI ALLEGRI SU FILIPPI).
Filippi—
Una delle caratteristiche principali del nuovo preparatore Filippiè proprio lo sviluppo del gioco da dietro, con il totale coinvolgimento del portiere.
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