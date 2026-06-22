Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Filippi detta le regole per la porta, Nazione: “La Fiorentina valuta Falcone”

La Nazione

Filippi detta le regole per la porta, Nazione: “La Fiorentina valuta Falcone”

Filippi detta le regole per la porta, Nazione: “La Fiorentina valuta Falcone” - immagine 1
Con De Gea verso l'addio e Mandas che rappresenta la prima scelta, spunta un altro nome per la porta viola: Wladimiro Falcone
Redazione VN

Secondo la Nazione, Fabio Paratici vuole cambiare portiere. Con De Gea verso l'addio e Mandas che rappresenta la prima scelta, spunta un altro nome per la porta viola: Wladimiro Falcone.

Falcone

—  

Capitano del Lecce, classe ’95. Profilo più esperto, che ha sempre rimandato l’addio al club salentino. Contratto in scadenza nel 2028, è un profilo che la Fiorentina sta valutando.

De Gea

—  

Di sicuro rimane confermata l’intenzione di un cambio fra i pali, che abbassi l’esborso per l’ingaggio e che porti a Firenze un profilo più giovane di De Gea, bravo a giocare con i piedi (LE PAROLE DI ALLEGRI SU FILIPPI).

Filippi

—  

Una delle caratteristiche principali del nuovo preparatore Filippiè proprio lo sviluppo del gioco da dietro, con il totale coinvolgimento del portiere.

Leggi anche
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Parla De Laurentiis. Vlahovic, dove vai?”
Fiorentina-Sassuolo, Nazione: “Intreccio di mercato per un centrocampista viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA