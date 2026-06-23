Le sirene di mercato non mancano e l'ingaggio è davvero molto alto, però il diesse Fabio Paratici ad ora non ha intenzione di rinunciare a De Gea, che rimane un top nel suo ruolo. E trovare un altro del suo livello per i viola non sarebbe semplice.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta controcorrente: “Paratici non vuole cedere De Gea”. Le motivazioni
Gazzetta dello Sport
Gazzetta controcorrente: “Paratici non vuole cedere De Gea”. Le motivazioni
Il diesse Fabio Paratici ad ora non ha intenzione di rinunciare a De Gea, che rimane un top nel suo ruolo tra i pali
De Gea—
Un discorso lineare per cui lo spagnolo rappresenta più una soluzione che un problema. Lo stesso De Gea a Firenze sta bene e ha indossato anche la fascia da capitano nell'ultima stagione. Per lui ora si prospetta fra l'altro una nuova sfida perché cambia il preparatore dei portieri e - anche se era molto legato ai precedenti - potrebbe "innamorarsi" di Claudio Filippi, che ha già conquistato attraverso il proprio lavoro tutti gli altri numeri uno allenati in carriera, a cominciare da Buffon.
Permanenza—
Soltanto un'offerta super vantaggiosa da un top club, in grado di convincere sia la società che il giocatore, potrebbe cambiare le carte in tavola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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