Gazzetta controcorrente: “Paratici non vuole cedere De Gea”. Le motivazioni

Le sirene di mercato non mancano e l'ingaggio è davvero molto alto, però il diesse Fabio Paratici ad ora non ha intenzione di rinunciare a De Gea , che rimane un top nel suo ruolo. E trovare un altro del suo livello per i viola non sarebbe semplice.

De Gea

Un discorso lineare per cui lo spagnolo rappresenta più una soluzione che un problema. Lo stesso De Gea a Firenze sta bene e ha indossato anche la fascia da capitano nell'ultima stagione. Per lui ora si prospetta fra l'altro una nuova sfida perché cambia il preparatore dei portieri e - anche se era molto legato ai precedenti - potrebbe "innamorarsi" di Claudio Filippi, che ha già conquistato attraverso il proprio lavoro tutti gli altri numeri uno allenati in carriera, a cominciare da Buffon.