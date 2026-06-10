L'Atalanta ha messo nel mirino Albert Gudmundsson.Maurizio Sarri vorrebbe farlo giocare da mezzala nel suo 4-3-3. Fabio Paratici chiede 15 milioni di euro.Voi cosa fareste con il numero 10 della Fiorentina? Avete ancora fiducia nelle sue potenzialità? Votato il nostro sondaggio:
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SONDAGGIO VN – Gudmundsson, pazienza finita? Cosa fare con l’islandese?
Cosa fare con Albert Gudmundsson?
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