SONDAGGIO VN – Gudmundsson, pazienza finita? Cosa fare con l’islandese?

L'Atalanta ha messo nel mirino Albert Gudmundsson.Maurizio Sarri vorrebbe farlo giocare da mezzala nel suo 4-3-3. Fabio Paratici chiede 15 milioni di euro.Voi cosa fareste con il numero 10 della Fiorentina? Avete ancora fiducia nelle sue potenzialità? Votato il nostro sondaggio: