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Sondaggio VN – Attaccanti, chi terreste anche la prossima stagione?

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Violanews vi propone dei sondaggi sui giocatori attualmente in rosa che vorreste rivedere anche il prossimo anno in maglia Fiorentina.
Redazione VN

Finita la stagione adesso è tempo di bilanci. Dopo un'annata a dir poco deludente, la dirigenza viola ha l'obbligo di studiare le migliori mosse da attuare per creare una rosa competitiva per la prossima stagione. Violanews, nel frattempo, vi propone una serie di sondaggi (qui tutti i sondaggi) dedicati ai giocatori attualmente in rosa che vorreste rivedere anche il prossimo anno in maglia Fiorentina. Attaccanti, chi terreste?

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VERONA, ITALY - APRIL 04: Moise Kean of Fiorentina in action during the Serie A match between Hellas Verona FC and ACF Fiorentina at Stadio Marcantonio Bentegodi on April 04, 2026 in Verona, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)
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