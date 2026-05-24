Finita la stagione adesso è tempo di bilanci. Dopo un'annata a dir poco deludente, la dirigenza viola ha l'obbligo di studiare le migliori mosse da attuare per creare una rosa competitiva per la prossima stagione. Violanews, nel frattempo, vi propone una serie di sondaggi (qui il sondaggio sui portieri) dedicati ai giocatori che vorreste rivedere anche il prossimo anno in maglia Fiorentina. Difensori, chi terreste?
VIOLA NEWS news viola sondaggi Sondaggio VN – Difensori, chi terreste anche la prossima stagione?
news viola
Sondaggio VN – Difensori, chi terreste anche la prossima stagione?
Violanews vi propone dei sondaggi sui giocatori che vorreste rivedere anche il prossimo anno in maglia Fiorentina. Difensori, chi terreste?
© RIPRODUZIONE RISERVATA