VIOLA NEWS news viola sondaggi Sondaggio VN – Difensori, chi terreste anche la prossima stagione?

news viola

Sondaggio VN – Difensori, chi terreste anche la prossima stagione?

Dodò
Violanews vi propone dei sondaggi sui giocatori che vorreste rivedere anche il prossimo anno in maglia Fiorentina. Difensori, chi terreste?
Redazione VN

Finita la stagione adesso è tempo di bilanci. Dopo un'annata a dir poco deludente, la dirigenza viola ha l'obbligo di studiare le migliori mosse da attuare per creare una rosa competitiva per la prossima stagione. Violanews, nel frattempo, vi propone una serie di sondaggi (qui il sondaggio sui portieri) dedicati ai giocatori che vorreste rivedere anche il prossimo anno in maglia Fiorentina. Difensori, chi terreste?

Sondaggio VN – Difensori, chi terreste anche la prossima stagione?- immagine 2

FLORENCE, ITALY - MAY 22: Domilson Cordeiro dos Santos known as Dodo of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and Atalanta BC at Artemio Franchi on May 22, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

 

Leggi anche
Sondaggio VN – Portieri, chi terreste anche la prossima stagione?
Vota la maglia più bella – Semifinali: la “classica” vs. la seconda scudettata

© RIPRODUZIONE RISERVATA