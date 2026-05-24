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Sondaggio VN – Centrocampisti, chi terreste anche la prossima stagione?

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Violanews vi propone dei sondaggi sui giocatori che vorreste rivedere anche il prossimo anno in maglia Fiorentina. Centrocampisti, chi terreste?
Redazione VN

Finita la stagione adesso è tempo di bilanci. Dopo un'annata a dir poco deludente, la dirigenza viola ha l'obbligo di studiare le migliori mosse da attuare per creare una rosa competitiva per la prossima stagione. Violanews, nel frattempo, vi propone una serie di sondaggi (qui tutti i sondaggi) dedicati ai giocatori attualmente in rosa che vorreste rivedere anche il prossimo anno in maglia Fiorentina. Centrocampisti, chi terreste?

Fagioli
FLORENCE, ITALY - MAY 10: Nicolo' Fagioli of ACF Fiorentina reacts during the Serie A match between ACF Fiorentina and Genoa CFC at Artemio Franchi on May 10, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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