Scanagatta: “Il cambio di passo è evidente: la Fiorentina non aspetta più agosto”

Il lavoro svolto da Paratici fino a questo momento non è affatto male. Si sta muovendo come da anni non ci capitava di vedere, poi chiaramente bisognerà vedere se tutti gli acquisti si riveleranno azzeccati. Le premesse, però, sono positive. Sembra essere destinato a partire, ma a me Dodò non dispiaceva assolutamente. È un giocatore che ha delle qualità, anche se evidentemente sono state fatte valutazioni diverse sul suo futuro. La cosa più importante adesso è diventare competitivi. Il primo grande cambio di passo lo si nota già dal fatto che la Fiorentina non ha aspettato la fine del mercato per intervenire: sono arrivati subito dei colpi importanti per permettere alla squadra di essere pronta fin dall'inizio del campionato.