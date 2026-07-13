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Scanagatta: “Il cambio di passo è evidente: la Fiorentina non aspetta più agosto”

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Scanagatta analizza il mercato viola: "Paratici si muove come non accadeva da anni". Poi il commento su Dodò e gli acquisti.
Redazione VN

Ubaldo Scanagatta è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare il mercato della Fiorentina e il lavoro svolto fin qui dal direttore sportivo viola Fabio Paratici.

Il lavoro svolto da Paratici fino a questo momento non è affatto male. Si sta muovendo come da anni non ci capitava di vedere, poi chiaramente bisognerà vedere se tutti gli acquisti si riveleranno azzeccati. Le premesse, però, sono positive. Sembra essere destinato a partire, ma a me Dodò non dispiaceva assolutamente. È un giocatore che ha delle qualità, anche se evidentemente sono state fatte valutazioni diverse sul suo futuro. La cosa più importante adesso è diventare competitivi. Il primo grande cambio di passo lo si nota già dal fatto che la Fiorentina non ha aspettato la fine del mercato per intervenire: sono arrivati subito dei colpi importanti per permettere alla squadra di essere pronta fin dall'inizio del campionato.

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