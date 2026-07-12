La Fiorentina ha comunicato i giocatori che prenderanno parte al ritiro. Di quelli che rientravano dai prestiti molti sono stati esclusi a priori, senza la possibilità di essere valutati da Fabio Grosso. Parliamo di Barak, Nzola, Valentini, Bianco, Sottil e Richardson.
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VIOLA NEWS news viola Ritiro, convocati solo due rientranti dai prestiti. Chi sono e cosa succede ora
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Ritiro, convocati solo due rientranti dai prestiti. Chi sono e cosa succede ora
Solo due giocatori rientranti dal prestito saranno valutati da Fabio Grosso
Solo due si sono conquistati un posto nella lista dei convocati: Simon Shom e Matias Moreno. Il centrocampista, che ieri ha sostenuto le visite mediche, non è stato riscattato dal Bologna dopo che la Fiorentina l'aveva comprato dal Parma per 15 milioni. L'argentino invece si aggiunge alla numerosa lista dei difensori che affollano il reparto difensivo viola. Sarà Grosso a giudicarlo e stabilire se potrà essere utile alla causa.
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