Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina, a Cronache di Spogliatoio, ha commentato la scelta da parte di Arthur Atta di andare alla Fiorentina:
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D’Agostino su Atta: “Poteva ambire a qualcosa in più. È un giocatore da Inter”
L'ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano D'Agostino è rimasto stupito dalla scelta di Arthur Atta
Con tutto il rispetto per la Fiorentina che è una società importante, ma sono stupito dalla scelta di Atta che poteva ambire a qualcosa in più. Può essere un giocatore da Inter, ci stava benissimo nel 3-5-2 dei nerazzurri. È un giocatore con dominio della palla, punta l'uomo e ha grande tecnica pur sapendo fare anche la fase difensiva.
Ha poi continuato:
Per la Fiorentina è un grandissimo colpo: vuole dimenticarsi della scorsa annata e dare un segnale alla piazza e all'allenatore. Però mi sarei aspettato l'interesse concreto di qualche club che fa le coppe europee. Atta ha 23 anni, poteva fare uno step più grande.
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