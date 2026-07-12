Il procuratore Victor Becali, in un'intervista a Sptfm.ro, ha parlato della situazione del calcio rumeno soffermandosi sul passaggio di Dragusin alla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola Becali su Dragusin: “Ha rinunciato ai soldi per giocare. La Serie A gli si addice”
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Becali su Dragusin: “Ha rinunciato ai soldi per giocare. La Serie A gli si addice”
Le parole del procuratore Victor Becali in merito al trasferimento del difensore Radu Dragusin alla Fiorentina
Dragusin era in Inghilterra ed è andato in Italia. È un buon campionato, ma non è paragonabile alla Premier League. Capisco che conosca il campionato perché si è allenato lì e sa come si gioca. So che ha anche rinunciato a dei soldi perché preferisce giocare, è stato bravo. È un'opportunità per dimostrare cosa sa fare, è il campionato che gli si addice.
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