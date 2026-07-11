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VIDEO VN – Guarda chi si rivede! Simon Sohm arriva al Viola Park

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Marta Bucalossi
11 luglio

Simon Sohm, dopo una prima parte di stagione vissuta in viola, è andato in prestito al Bologna. Oggi torna a Firenze per le visite mediche. Fabio Grosso lo valuterà in ritiro?

Simon Sohm, dopo una prima parte di stagione vissuta in viola, è andato in prestito al Bologna. Oggi torna a Firenze per le visite mediche. Fabio Grosso lo valuterà in ritiro?