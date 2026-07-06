L'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha ripercorso i momenti del trionfo azzurro di Berlino, nel 2006. Le sua parole a Vivo Azzurro Tv a pochi giorni dalla ricorrenza:
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VIOLA NEWS news viola Grosso: “Voglio un calcio di passione. Cosa proverò a fare con la Fiorentina”
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Grosso: “Voglio un calcio di passione. Cosa proverò a fare con la Fiorentina”
Fabio Grosso ricorda le emozioni provate il 9 luglio 2026 a Berlino con un occhio sulla Fiorentina
Abbiamo raggiunto il massimo di emozioni possibili nello sport. Nonostante gli anni passati quelle emozioni rimangono, era difficile anche solo sognarlo da ragazzo. La mia è stata una carriera atipica: per anni ho giocato in categoria inferiori. Il sogno era quello di arrivare in Serie A, quando si è avverato ho iniziato a spostare l’asticella sempre più in alto. Non ho fatto la classica trafila nelle giovanili azzurre. Il mio è stato un percorso diverso, ma che mi ha dato tanto.
Sul rigore—
Volevo tirarlo. Anche Del Piero avrebbe voluto calciare il quinto, ma è stato Marcello Lippi a stabilire l’ordine dei tiratori. Per arrivare a tirare quel rigore ho dovuto fare tanta strada, ho affrontato molte avversità. Per il mister le parole potrebbero non bastare. Ci ha messo tantissimo del suo per ottenere quello che abbiamo ottenuto, gliene saremo per sempre grati.
Fiorentina—
Sono un allenatore che prova a fare le cose in cui crede nella maniera migliore possibile, cercando di far esprimere al massimo i ragazzi che ho a disposizione. Voglio un calcio fatto di passione, energia, coraggio e qualità.
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