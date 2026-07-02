Matteo Renzi, noto tifoso viola, intervistato dall'agenzia ADNKronos, ha commentato il momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola Renzi: “Spero nello Scudetto e che Grosso ci faccia vivere una grande stagione”
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Renzi: “Spero nello Scudetto e che Grosso ci faccia vivere una grande stagione”
Il commento di Matteo Renzi sulla Fiorentina
Come ogni luglio e agosto spero sempre nello Scudetto. Non l'ho mai visto, e nell'anno del centenario la Fiorentina dovrebbe togliersi qualche soddisfazione in più rispetto all'ultimo, che è stato devastante. Speriamo che il nuovo allenatore (Fabio Grosso, ndr) che è quello che ha portato a vincere l'ultimo Mondiale all'Italia e segnò il rigore in finale contro i francesi, ci faccia vivere una grande stagione.
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