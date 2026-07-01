Continuano i giorni da bollino rosso a Firenze, con il caldo che non intende diminuire. Il nostro Lorenzo Castellani ha voluto raccontare così il mercato di Fabio Paratici, con la sua nota ironia:
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VIOLA NEWS news viola Paratici, il mercato e il caldo… RIDIAMOCI SU!
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Paratici, il mercato e il caldo… RIDIAMOCI SU!
Continuano i giorni da bollino rosso a Firenze, con il caldo che non intende diminuire. Il nostro Lorenzo Castellani ha voluto raccontare così il mercato di Fabio Paratici
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