La Fiorentina ha comunicato i dettagli per la presentazione delle nuove maglie. La partnership verrà inaugurata con un evento dedicato ai tifosi che si terrà il 6 e 7 luglio presso l’Hotel St. Regis di Firenze, con ingresso in via Montebello: un appuntamento organizzato da Joma e ACF Fiorentina con il concept “Anche l’arte si indossa”.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Fiorentina, ci siamo: dove e quando saranno presentate le nuove maglie
news viola
Fiorentina, ci siamo: dove e quando saranno presentate le nuove maglie
La Fiorentina ha comunicato i dettagli per la presentazione delle nuove maglie. La partnership verrà inaugurata con un evento dedicato
L’evento sarà a ingresso gratuito e aperto al pubblico dalle 12:00 alle 19:00 il 6 luglio, dalle 10:00 alle 18:00 il 7 luglio. In questa occasione sarà svelata in esclusiva la nuova maglia gioco della Fiorentina, con cui la squadra affronterà la prossima stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA